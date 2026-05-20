El Internado React - Capítulo 137: Reingreso de exparticipantes sorprenderá a la casona

20 may. 2026 - 23:09 hrs. | Act. 21 may. 2026 - 01:10 hrs.

El Internado regresó esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, la casona se vio sorprendida con el reingreso de antiguos participantes: Fabio Agostini y Pops.

El Internado React - Capítulo 137

En esta ocasión, Pancho Retamal estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Pancho Retamal.

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