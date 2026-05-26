Con Michelle Peint como invitada: Sigue EN VIVO el capítulo 141 de El Internado Más Picante

26 may. 2026 - 22:00 hrs.

El Internado Más Picante volverá esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.

Con la conducción de Álex Ortiz y Michelle Peint, la última eliminada del reality, el programa revisará las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

Sigue EN VIVO este capítulo de El Internado Más Picante

En la anterior entrega del reality, los participantes tuvieron una intensa prueba de eliminación, donde Michelle Peint quedó a nada de pasar a las semifinales.



¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz y Michelle Peint!

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