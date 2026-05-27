El Internado React - Capítulo 142: Camila Nash es eliminada por sus compañeros

27 may. 2026 - 00:58 hrs. | Act. 28 may. 2026 - 00:59 hrs.

El Internado regresó esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, los participantes se vieron expuestos a una asamblea del fuego con eliminación directa que dejará varios heridos, pero en especial a Camila Nash, quien fue eliminada.

El Internado React con Álex Ortiz

En esta ocasión, Álex Ortiz, estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

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