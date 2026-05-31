El primer día de Tom Brusse sin Camila Nash: Sigue EN VIVO el capítulo 144 de El Internado Más Picante

31 may. 2026 - 22:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.

Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisó las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

El Internado Más Picante con Álex Ortiz

En la anterior entrega del reality, Tom Brusse tuvo su primer día sin Camila Nash en el encierro y su entretención fue molestar a Akemi Nakamura.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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