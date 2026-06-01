Las tensiones aumentarán: Sigue EN VIVO el capítulo 145 de El Internado Más Picante

01 jun. 2026 - 22:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.

Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisará las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

Sigue EN VIVO el nuevo capítulo de El Internado Más Picante

En la anterior entrega del reality, Luis Mateucci y Furia se declararon la guerra una vez más y no dejaron duda de que se caen muy mal el uno al otro.



¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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