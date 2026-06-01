¿Agustina o Blu? Sigue EN VIVO el capítulo 145 de El Internado React

01 jun. 2026 - 22:45 hrs.

El Internado regresará esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se verán enfrentadas en un duelo de eliminación directa.

Sigue EN VIVO el capítulo 145 de El Internado

En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

¡No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz!



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