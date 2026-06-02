El Internado React - Capítulo 146: Un sorpresivo duelo para pasar a la final
El Internado regresó esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.
En esta entrega, Tom Brusse y Akemi Nakamura se enfrentaron en un inesperado duelo por el paso a la final de El Internado.
El Internado React
En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de