Presentado por: Betano Falabella

Una prueba que dejó muchas sorpresas: Sigue EN VIVO el capítulo 147 de El Internado Más Picante

  • Por Matías Rivera

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.

Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisará las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

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Sigue EN VIVO el capítulo de El Internado Más Picante 

En la anterior entrega del reality, Tom Brusse sorprendió a todos y ganó el duelo de cocina frente a Akemi Nakamura, una de las participantes más fuertes en este aspecto. 

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