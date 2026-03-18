"¿Vamos a ducharnos?": La coqueta propuesta de Adrián Pedraja que sorprendió a Kari Belén

18 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 95 de El Internado, Kari Belén y Adrián Pedraja tuvieron un coqueto momento luego de que el español invitara a la modelo a ducharse juntos.

Precisamente, Kari y Adrián conversaron a solas sobre lo que Tom Brusse le dijo a ella, que siguiera su corazón e intentara estar con el español una vez más.

Ante esto, Adrián preguntó a Kari si está loca por él, a lo que ella responde que probablemente se le nota a leguas.

El Internado / MEGA

La coqueta propuesta de Adrián a Kari

"¿Vamos a ducharnos?", preguntó Adrián a Kari, y ella sin perder tiempo contestó: "¿Desnudos? ¿Y si nos pasan cosas?", lo que desató una risa cómplice por parte del español.

De inmediato, Kari reclamó a Adrián que ya no ve al hombre que le prometió ayudarla en su desayuno, pero él fue tajante y aseguró que no le prometió nada.