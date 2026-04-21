Blu Dumay explotó de ira por beso de Fabio Agostini y Michelle Peint fuera de actividad
En el capítulo 116 de El Internado, un conflicto se tomó la casona y los protagonistas fueron Blu Dumay, Fabio Agostini y Michelle Peint.
Los problemas empezaron cuando la venolana y el español tuvieron que cumplir con una penitencia donde ella le sacó chocolate del cuerpo a él, situación que no le gustó para nada a la hija de María Alberó.
El influencer fitness ingresó a la casona a limpiarse y detrás fue la nueva participante, quien argumentó que todo lo hizo para vengarse de Luis Mateucci.
La venganza de Fabio Agostini
Tras lo anterior, los juegos continuaron y fue el turno de Blu Dumay, quien hizo la misma prueba pero con Luis Mateucci.Ir a la siguiente nota
Mientras Fabio Agostini observaba la escena, se enojó y decidió besar apasionadamente a Michelle Peint, fuera de la actividad: "Lo nuestro fue una mier... no te parece ¿A mejorarlo no?
Esta acción enfureció a la ingeniera, quien no entendió por qué su pareja se estaba comportando así y lo confrontó: "Son muy chantas".
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