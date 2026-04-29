Así fue la inesperada conversación de Arenita y Furia donde limaron asperezas: "Gracias por ser leal"

29 abr. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 121 de El Internado, Arenita y Furia tuvieron una sincera conversación, donde incluso hubo disculpas de por medio.

Todo comenzó cuando Natalia Rodríguez quiso sincerarse con la trasandina, considerando que ahora tienen una relación muy cercana:"Nunca te lo dije de forma personal y creo que es tiempo de que te pida disculpas por lo sorete que fui en el comienzo".

"No pasa nada, no fuiste vos sola, fueron todos los compañeros", respondió la argentina, aceptando las palabras de su compañera.

El Internado

La explicación de Arenita

Pese a lo anterior, Arenita reiteró su arrepentimiento por su actitud: "A mí esta experiencia me está enseñando a ser más tolerante y a no tener prejuicios con las personas. Entré con muchos prejuicios por los haters de Internet, pero también todos tenemos haters, hasta el más querido y sorry por no haberme dado la oportunidad de conocerte".

También, la exintegrante de Yingo, aseguró que su compañera era uno de sus apoyos más importantes: "Nunca pensé que ibas a ser un gran apoyo para mí. Gracias por ser leal a tu palabra, si no estuvieran Blu, tú, Agustina, Adrián y Fabio lo estaría pasando peor con estos soretes...".

Finalmente, la argentina destacó la fuerza que ha tenido la participante, pese a todos los ataques que ha recibido del otro bando.