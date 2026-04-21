"En un día cualquiera": Arenita cuenta inesperado accidente doméstico que le dejó lesión en su rostro

21 abr. 2026 - 19:40 hrs.

Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita", preocupó a sus seguidores al mostrar las consecuencias de un accidente doméstico que sufrió mientras cocinaba.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la participante de El Internado contó que tuvo un percance en su hogar.

Natalia Rodríguez entrega detalles de accidente doméstico

Precisamente, en la imagen que compartió aparece uno de sus pómulos con una gran mancha roja.

"No me quemé en toda la competencia cocinando bajo presión y ahora, en un día cualquiera en casa, me salta aceite en la cara", explicó.

La declaración generó preocupación entre los usuarios de la red social, quienes se mantuvieron atentos a una actualización por parte de Arenita.

Instagram @nataliarenitarodriguez

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