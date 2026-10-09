¿Es un "tongo" el romance entre Rai y Faloon? Eskarcita entrega su tajante opinión en El Juicio de los Ex

09 oct. 2026 - 01:21 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, Eskarcita se refirió a la relación que mantienen Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel al interior de Volverías con tu Ex? 2, abordando las constantes discusiones que han protagonizado y las dudas que han surgido entre los espectadores sobre la autenticidad de su romance.

Durante la conversación, Michael Roldán le preguntó a la panelista si consideraba que a la pareja le faltaba inteligencia emocional. Ante esto, Eskarcita planteó que ambos necesitan desarrollar una mayor comprensión y llegar a consensos sobre cómo llevar su relación.

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Eskarcita descartó que las peleas de Rai y Faloon sean un "tongo"

Sin embargo, la influencer también entregó su opinión sobre quienes sospechan que el vínculo entre ambos sería un "tongo". Para ella, las constantes peleas que protagonizan serían una señal de que lo que ocurre entre ellos es genuino.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

"Yo de verdad siento que, o sea, no es que me guste que peleen, pero le quita un poco también esta opinión que tiene la gente de que es un tongo", comenzó diciendo.

En esa línea, Eskarcita sostuvo que la intensidad de los conflictos entre ambos participantes hace difícil creer que estén fingiendo su relación para generar contenido dentro del reality. "Porque realmente, ¿quién aguantaría por tongo que se palabreen todos los días? O sea, yo creo que realmente es muy real lo que tienen como para enojarse de ese calibre", expresó.

Finalmente, la panelista profundizó en su postura y señaló que, a su juicio, la dinámica que han construido Rai Cerda y Faloon Larraguibel refleja una relación marcada por emociones intensas y conflictos que no parecen ser parte de una actuación.

"Ahí yo creo que no sé si fuera un tongo, por último, ya te distraí y te reí y seguís tu vida. Pero considero que, en cómo se envuelven ellos en la atmósfera que se crea tan intensa, tan dramática, es de una pareja que realmente está conformada, real, obvio", concluyó.

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