19 nov. 2026 - 22:25 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, el panel analizó la relación amorosa entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic al interior del encierro, poniendo en duda los verdaderos sentimientos que existirían entre ambos.

El debate fue planteado por el conductor del espacio, Michael Roldán, quien invitó a los panelistas a reflexionar sobre si esta pareja está unida por amor genuino o si, por el contrario, su relación respondería a una estrategia por conveniencia.

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¿Amor o conveniencia entre Estefi y Mariano?

Uno de los más críticos fue Walter Astorga, quien manifestó sus dudas sobre la sinceridad del vínculo y apuntó a una posible estrategia de Estefi para mantenerse en el encierro.

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"La verdad es que esta pareja es bastante extraña… Yo no creo mucho en esta relación… Él no tiene bien claro qué pasa con los sentimientos de Estefi, pero Estefi lo está utilizando claramente para quedarse, para que su estadía se prolongue", señaló.

En la misma línea, William Figueroa también cuestionó las intenciones de la participante y planteó que Mariano estaría enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas. "Me pasa que a la Estefi no le creo ni lo que reza. Siento que es una mujer estratégica, realmente fome, aparte que Mariano siento que está pagando, bueno, yo siempre he dicho que aquí todo se paga. Y todo el daño que le hizo a Jazmín hace años atrás lo está pagando con Estefi", expresó.

Por su parte, Poli Flores tuvo una mirada distinta, ya que no consideró que la relación respondiera ni al amor ni a la conveniencia. Según explicó, ninguno de los dos estaría obteniendo algún beneficio de este vínculo.

"Ninguna de las 2 porque ni por conveniencia realmente, o sea, no sé qué provecho saca Mariano, no sé qué provecho saca Estefi... Ninguno de los dos potencia al otro… Realmente no les compro nada", concluyó.

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