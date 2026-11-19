¿Amor o conveniencia entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic?: El Juicio de los Ex entrega sus opiniones
Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, el panel analizó la relación amorosa entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic al interior del encierro, poniendo en duda los verdaderos sentimientos que existirían entre ambos.
El debate fue planteado por el conductor del espacio, Michael Roldán, quien invitó a los panelistas a reflexionar sobre si esta pareja está unida por amor genuino o si, por el contrario, su relación respondería a una estrategia por conveniencia.
¿Amor o conveniencia entre Estefi y Mariano?
Uno de los más críticos fue Walter Astorga, quien manifestó sus dudas sobre la sinceridad del vínculo y apuntó a una posible estrategia de Estefi para mantenerse en el encierro.
"La verdad es que esta pareja es bastante extraña… Yo no creo mucho en esta relación… Él no tiene bien claro qué pasa con los sentimientos de Estefi, pero Estefi lo está utilizando claramente para quedarse, para que su estadía se prolongue", señaló.
En la misma línea, William Figueroa también cuestionó las intenciones de la participante y planteó que Mariano estaría enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas. "Me pasa que a la Estefi no le creo ni lo que reza. Siento que es una mujer estratégica, realmente fome, aparte que Mariano siento que está pagando, bueno, yo siempre he dicho que aquí todo se paga. Y todo el daño que le hizo a Jazmín hace años atrás lo está pagando con Estefi", expresó.Ir a la siguiente nota
Por su parte, Poli Flores tuvo una mirada distinta, ya que no consideró que la relación respondiera ni al amor ni a la conveniencia. Según explicó, ninguno de los dos estaría obteniendo algún beneficio de este vínculo.
"Ninguna de las 2 porque ni por conveniencia realmente, o sea, no sé qué provecho saca Mariano, no sé qué provecho saca Estefi... Ninguno de los dos potencia al otro… Realmente no les compro nada", concluyó.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
¿Son compatibles Nicole Moreno y Manuel González? El panel de El Juicio de los Ex analizó su relación
-
¿Faloon Larraguibel estuvo interesada en Tom Brusse? Dichos del marroquí generan debate en El Juicio de los Ex
-
¿La llegada de Karol Lucero afectó a Faloon Larraguibel? El Juicio de los Ex debate sobre la expareja
-
¿Qué pasará cuando Faloon se reencuentre con Karol en el reality?: El Juicio de los Ex entrega su predicción
-
"Mi término fue por temas de celos": Sofía Latorre recordó su quiebre con Rai Cerda en El Juicio de los Ex
-
¿Es un "tongo" el romance entre Rai y Faloon? Eskarcita entrega su tajante opinión en El Juicio de los Ex