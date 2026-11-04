¿Faloon Larraguibel estuvo interesada en Tom Brusse?: Dichos del marroquí genera debate en El Juicio de los Ex

04 nov. 2026 - 22:20 hrs.

En un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, los panelistas debatieron sobre la posibilidad de que Faloon Larraguibel hubiera tenido un romance con Tom Brusse durante su participación en Volverías con tu Ex? 2.

La conversación surgió luego de que el marroquí asegurara, en una entrevista en El Ex-Tendido, que si se lo hubiese propuesto, habría sido capaz de separar a Faloon de Rai Cerda.

Ante este escenario, Michael Roldán planteó la interrogante al panel: "¿Crees que a Faloon efectivamente le llamaba la atención Tom?".

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Nico Davidson descartó que la bailarina sintiera interés por el marroquí y cuestionó su percepción de lo ocurrido dentro del encierro. "No, yo creo que no… Tiene como igual la percepción de la realidad un poco alterada", señaló, agregando que las conversaciones entre ambos participantes no tuvieron mayor relevancia.

En la misma línea, Michael Roldán manifestó que tampoco había advertido señales de coqueteo entre ellos. "Yo personalmente nunca vi un coqueteo ni siquiera con la edición", comentó.

Sin embargo, Richard Rivera tuvo una opinión diferente y planteó que ambos podrían haber formado una pareja si las circunstancias hubiesen sido otras.

"Yo siento que esa pareja hubiese funcionado… La Faloon está muy enganchada de Rai, pero en otra situación, si ella, por ejemplo, hubiese visto a Rai, no sé, estando con alguien fijo allá en el reality, yo creo que ella hubiese entrado por Tom", expresó.

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