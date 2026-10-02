¿Faloon Larraguibel está manipulando a Rai Cerda?: Panel de El Juicio de los Ex debate sobre la pareja
Este jueves, en El Juicio de los Ex, el panel debatió sobre la relación que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda mantienen al interior de Volverías con tu Ex? 2, poniendo especial atención a las constantes discusiones que han protagonizado.
Durante la conversación, Michael Roldán le preguntó a Jhonatan Mujica si consideraba que Faloon estaría manipulando a Raimundo. El invitado recordó cómo era la relación entre ambos durante su paso por Palabra de Honor y aseguró que, pese a que inicialmente existía mayor distancia, entre ellos surgió algo genuino.
"Estando en la casa con ellos en Palabra de Honor, sí era una persona que no quería acercarse a nadie, se notaba mucho, le tuvo mucha distancia a Rai en un principio y de alguna forma hay algo genuino que se generó entre ellos", explicó Jhonatan.
El invitado también recordó que, durante su estadía en el reality, la dinámica entre ambos era diferente a la que actualmente muestran, aunque ya existían ciertos momentos de tensión.
"Siempre se muestra lo mejor de cada uno, siempre se muestra la mejor personalidad de uno y después vamos sacando las cosas más turbias o feas, y no me sorprende tampoco la dinámica que están teniendo ahora, porque ya en la casa se veía que, pese a que había como una especie de paz entre ellos, siempre había una tensión muy pesada", señaló.
Poli Flores analizó las constantes peleas de Faloon y Raimundo
En esa línea, Poli Flores también se refirió a la dinámica que han desarrollado ambos participantes y comparó sus discusiones con las que protagonizaron Guarén y Nico Solabarrieta los primeros días de encierro.
"Me pasa que igual los dos entran en esta dinámica, porque de repente es Rai, de repente es Faloon, a veces vemos que es más Faloon. Pero Rai también. Es como un 70/30", señaló.
La panelista agregó que ambos terminan participando de este ciclo de discusiones, incluso cuando los motivos de los conflictos no parecen quedar del todo claros.Ir a la siguiente nota
"Me pasa que Rai también entra en esa dinámica, y hace un rato vimos una pelea que no sé de dónde salió, no sé por qué empezó, por una discusión que era como un círculo y ninguno de los dos dice 'ya, para'. No existe eso. Entonces, tengo como un conflicto con esta pareja, no entiendo, no sé qué pasa", concluyó.
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