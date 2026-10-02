¿Faloon Larraguibel está manipulando a Rai Cerda?: Panel de El Juicio de los Ex debate sobre la pareja

02 oct. 2026 - 01:42 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, el panel debatió sobre la relación que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda mantienen al interior de Volverías con tu Ex? 2, poniendo especial atención a las constantes discusiones que han protagonizado.

Durante la conversación, Michael Roldán le preguntó a Jhonatan Mujica si consideraba que Faloon estaría manipulando a Raimundo. El invitado recordó cómo era la relación entre ambos durante su paso por Palabra de Honor y aseguró que, pese a que inicialmente existía mayor distancia, entre ellos surgió algo genuino.

"Estando en la casa con ellos en Palabra de Honor, sí era una persona que no quería acercarse a nadie, se notaba mucho, le tuvo mucha distancia a Rai en un principio y de alguna forma hay algo genuino que se generó entre ellos", explicó Jhonatan.

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El invitado también recordó que, durante su estadía en el reality, la dinámica entre ambos era diferente a la que actualmente muestran, aunque ya existían ciertos momentos de tensión.

"Siempre se muestra lo mejor de cada uno, siempre se muestra la mejor personalidad de uno y después vamos sacando las cosas más turbias o feas, y no me sorprende tampoco la dinámica que están teniendo ahora, porque ya en la casa se veía que, pese a que había como una especie de paz entre ellos, siempre había una tensión muy pesada", señaló.

Poli Flores analizó las constantes peleas de Faloon y Raimundo

En esa línea, Poli Flores también se refirió a la dinámica que han desarrollado ambos participantes y comparó sus discusiones con las que protagonizaron Guarén y Nico Solabarrieta los primeros días de encierro.

"Me pasa que igual los dos entran en esta dinámica, porque de repente es Rai, de repente es Faloon, a veces vemos que es más Faloon. Pero Rai también. Es como un 70/30", señaló.

La panelista agregó que ambos terminan participando de este ciclo de discusiones, incluso cuando los motivos de los conflictos no parecen quedar del todo claros.

"Me pasa que Rai también entra en esa dinámica, y hace un rato vimos una pelea que no sé de dónde salió, no sé por qué empezó, por una discusión que era como un círculo y ninguno de los dos dice 'ya, para'. No existe eso. Entonces, tengo como un conflicto con esta pareja, no entiendo, no sé qué pasa", concluyó.

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