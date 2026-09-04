¿Fue una mentira el quiebre entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda?: El Juicio de los Ex debate sobre la pareja

04 sept. 2026 - 01:50 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, el panel debatió sobre la veracidad del quiebre amoroso entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda, a raíz de la llegada de la influencer a Volverías con tu Ex? 2.

La discusión comenzó luego de que Dominique Claude planteara que la separación entre ambos habría sido parte de una estrategia para ingresar al reality.

"Yo creo que ellos nunca terminaron, todo esto es un tongo. Rai con Faloon nunca terminaron, esto estaba todo planeado, él sabía que ella iba a ingresar y él, sabiendo que ella iba a ingresar, se portó bien conociendo a Rai", sostuvo.

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Ante esta postura, Michael Roldán cuestionó de inmediato la teoría y recordó los antecedentes entregados por Angelo Moreno sobre el estado emocional de Faloon fuera de cámaras.

"Te bajo tu teoría del tongo de inmediato. ¿Sabes con qué te la bajo? Con la información que nos entregó Angelo. Porque Angelo dice que efectivamente tras cámaras, sin cámaras encendidas, Faloon estaba sufriendo de verdad", argumentó.

Angelo Moreno defendió la veracidad del quiebre

Por su parte, Angelo Moreno aseguró que pudo conocer de cerca lo ocurrido antes del ingreso de Rai al reality y afirmó que, desde su perspectiva, los sentimientos involucrados fueron reales.

"Estuve ahí, donde la farándula no puede entrar pero donde los sentimientos de verdad sí están... Yo sí le creo en su emoción. Y además también yo le creo en el llanto que quizás puede haber tenido Rai, y además yo sé que también estuvo terrible", manifestó.

En tanto, Eskarcita coincidió con la teoría planteada por Dominique Claude, mientras que Danilo 21 adoptó una postura más intermedia. El influencer planteó que sí existieron conversaciones entre ambos, pero que también hubo situaciones que no quedaron del todo claras entre Faloon y Rai, lo que finalmente habría provocado el enojo de ella con el participante.

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