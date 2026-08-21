"Rompen códigos": Danilo 21 analizó la pelea entre Mateucci y Solabarrieta en El Juicio de los Ex Digital

21 ag. 2026 - 01:31 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, Danilo 21 se refirió al conflicto que protagonizaron Luis Mateucci y Nico Solabarrieta en Volverías con tu Ex? 2, quienes pasaron de ser cercanos a enfrentarse duramente dentro del encierro.

Durante el análisis, el creador de contenido repasó el origen de la disputa y cuestionó que ambos participantes hayan revelado aspectos personales que conocían por la amistad que mantenían fuera del reality.

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Danilo 21 analizó la pelea entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta

Danilo 21 recordó que Mateucci, Solabarrieta y Mariano Brozincevic conformaban un grupo cercano dentro del encierro, pero sostuvo que la situación comenzó a cambiar luego de que Nico compartiera información personal sobre su relación con La Guarén.

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"Yo creo que acá esto pasa cuando uno habla mal de la pareja que tiene o de sus parejas con sus amigos", señaló.

En esa línea, el panelista aseguró que ambos participantes terminaron rompiendo códigos propios de la amistad al utilizar información privada durante la discusión.

"Entonces, claro, se enfrentan a esta situación donde los dos se equivocan porque se sacan cosas de la intimidad de ellos como amigos, rompen códigos y el más afectado en este momento es, obviamente, Nicolás, porque él le contó cosas de Guarén", explicó.

Finalmente, Danilo 21 cuestionó que Luis y Mariano conocieran detalles personales de la familia de La Guarén a raíz de las conversaciones que habían mantenido con Nico.

"¿Y por qué tenían que saber ellos cosas de los papás de Guarén? No corresponde", concluyó.

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