"Fue para sanar": Ludmila Ksenofontova se refirió a su reencuentro con Álvaro Ballero tras su salida de VCTE 2

17 sept. 2026 - 01:36 hrs.

Este jueves, Ludmila Ksenofontova fue la gran invitada de El Juicio de los Ex, donde conversó sobre su experiencia en Volverías con tu Ex? 2 y abordó algunos de los momentos que marcaron su participación en el reality.

Durante la entrevista, Michael Roldán le preguntó directamente por los motivos personales que llevaron a su salida del encierro. Sin embargo, la exparticipante prefirió mantener estos antecedentes en reserva y no quiso revelar mayores detalles al respecto.

Ludmila habló de su reencuentro con Álvaro Ballero

A pesar de esto, Ludmila sí entregó detalles sobre el reencuentro que tuvo con Álvaro Ballero luego de su paso por el reality, asegurando que actualmente ambos se encuentran en buenos términos.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

"Todo está súper bien ahora, todo arreglado, entonces nos vimos con Álvaro, hablamos con Álvaro todo bien y ahí me quedo", expresó.

Ante esto, Michael Roldán quiso saber si dicho encuentro había tenido como objetivo solucionar situaciones pendientes y sanar algunos aspectos de lo ocurrido durante el encierro.

"Claro, fueron algunos temas que claramente fue para sanar, para conversar un poquito de lo que pasó en reality, que claramente era difícil aclarar cosas con mil cámaras", respondió Ludmila.

La exparticipante también explicó que, durante su permanencia en el reality, muchas veces optó por guardar silencio frente a determinadas situaciones debido a la presencia de las cámaras.

"A veces yo me sentía como que toda la gente sentía que yo no contestaba. Y claramente yo no quería contestar porque yo sabía que nos están grabando, entonces me quedaba callada muchas veces por lo mismo, como para no exponer más cosas aún", cerró.

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