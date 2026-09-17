El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 8: Ludmila Ksenofontova revela detalles del encierro

17 sept. 2026 - 01:55 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, Ludmila Ksenofontova fue la gran invitada del programa, donde se refirió a su reencuentro con Álvaro Ballero y explicó que tuvo como objetivo "sanar" algunos temas pendientes. Además, aseguró que actualmente ambos mantienen una buena relación.

La exparticipante también habló sobre su salida del reality, asegurando que fue una situación muy injusta para ella. Asimismo, se refirió a su relación con Kaoto y recordó la triste reacción que tuvo el participante cuando ella abandonó la casona.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

El ingreso de Oriana Marzoli

Además, el panel analizó el ingreso de Oriana Marzoli a Volverías con tu Ex? 2, una llegada que ha generado diversos conflictos al interior de la casona y que no ha pasado indiferente entre los participantes.

Los panelistas abordaron los enfrentamientos que la española ha protagonizado con Bárbara Córdoba y Faloon Larraguibel, situaciones que han terminado por desarticular la armonía que existía al interior del encierro.

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