El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 7: ¿Nicolás Sobalarrieta y Guarén merecen otra oportunidad?

11 sept. 2026 - 01:48 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el panel analizó la tregua que han vivido Nico Solabarrieta y Guarén al interior del encierro, luego de los diversos conflictos que protagonizaron desde su ingreso al reality.

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Los panelistas debatieron si esta nueva etapa representa una oportunidad para que ambos mejoren definitivamente su relación o si, por el contrario, estarían utilizando esta tregua como una estrategia.

El nuevo rol de Tom Brusse

Además, el panel analizó el nuevo rol que ha asumido Tom Brusse tras su ingreso a Volverías con tu Ex? 2 junto a Camila Nash. Los panelistas destacaron que el español dejó atrás su faceta de galán para potenciar un perfil más cómico, lo que incluso habría mejorado la percepción que algunos espectadores tienen de él.

En ese sentido, señalaron que Tom estaría utilizando este cambio como una estrategia para generar conversación y mantenerse como uno de los protagonistas del reality.

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