¿De galán a cómico?: El Juicio de los Ex analiza el nuevo rol de Tom Brusse en el reality
Este jueves, en El Juicio de los Ex, el panel analizó el nuevo rol que ha asumido Tom Brusse tras su ingreso a Volverías con tu Ex? 2 junto a Camila Nash.
Los panelistas destacaron que, en esta oportunidad, el español ha dejado de lado su faceta de galán para potenciar su lado más cómico.
Debate sobre el rol de Tom Brusse en el reality
Paulina Flores aseguró que este cambio incluso habría mejorado la percepción que algunos espectadores tienen de Tom. "Yo creo que en esta pasada, no sé si héroe o villano, pero al menos varia gente que lo vio en El Internado ahora le cae mejor Tom, su personaje cambió para bien", comentó.
En tanto, Michael Roldán coincidió con esta mirada y señaló: "Yo también siento que él escogió este rol de ser un poco más cómico, un poco como el bufón del pueblo, más que el galán que iba a conquistar a todas".
Por su parte, Paula Osorio planteó que Tom podría estar utilizando esta estrategia para mantenerse en el centro de la conversación.
"Quizás entendió que no es tan importante hoy día tener una pareja dentro del reality, sino tener este rol para tener esto mismo, sacar conversación, que hablemos de él", explicó.
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