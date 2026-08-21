¿Rai Cerda tiene intenciones de eliminar a Sofía Latorre?: El Juicio de los Ex Digital entrega sus teorías

21 ag. 2026 - 00:55 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, los panelistas analizaron la situación que enfrentan Raimundo Cerda y Sofía Latorre, quienes deberán competir juntos en una próxima prueba de eliminación de Volverías con tu Ex? 2.

La instancia generó un debate en el estudio, especialmente por la tensa relación que mantienen ambos participantes y la posibilidad de que Raimundo adopte una estrategia que termine afectando sus propias opciones de avanzar en la competencia.

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¿Rai Cerda tiene intenciones de eliminar a Sofía Latorre?

Durante la conversación, los panelistas recordaron la anterior eliminación de la dupla y analizaron las señales que ha dado Raimundo de cara a esta nueva competencia. Prima Solar planteó que el participante podría repetir una estrategia que ya le habría dado resultado anteriormente.

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"Yo creo que no, si una vez ya le resultó sacar a Sofía, qué nos dice que ahora no le va a volver a resultar. Igual, por lo que estuve viendo, parece que está como medio dolida la espalda. Eso puede perjudicar un poco la competencia, pero creo que él igual se va a dejar perder si le cae pésimo Sofía", señaló.

Por su parte, Eskarcita cuestionó las molestias físicas que ha manifestado Raimundo antes de la competencia. "No, se la inventó. De verdad", afirmó la panelista.

Además, Danilo 21 señaló que Raimundo le habría pedido un favor a Kaoto para intentar cumplir con su estrategia. "Yo creo que evidentemente había una estrategia, Rai hace ese comentario para que Kaoto no lo salve, para ver la posibilidad de eliminar a Sofía, porque ya no la soporta. Nunca quiso tener algo con Sofía", expresó.

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