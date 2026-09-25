"Yo creo que usa a las dos": Danilo 21 analizó el juego de Manuel González con Camila y Nicole en VCTE 2
Este jueves, en El Juicio de los Ex, el panel debatió sobre la relación que Manuel González ha desarrollado con Camila Nash y Nicole Moreno al interior de Volverías con tu Ex? 2.
Durante la conversación, Michael Roldán le preguntó directamente a Danilo 21 si creía que Manuel estaría utilizando a Nicole Moreno para conseguir mayor protagonismo y pantalla. Sin embargo, el panelista sostuvo que el participante estaría haciendo lo mismo con Camila Nash.
"Yo creo que usa a las dos, yo creo que no está ni ahí, Manu, en realidad vino a dar show, a mí me encantan los españoles. Creo que lo han dado todo ellos, cada vez que tienen un instante, un microsegundo, para poder dar contenido, dan contenido, dan contenido", comenzó diciendo.
La teoría de Danilo 21 sobre Manuel González
En esa línea, el panelista explicó que Manuel estaría cumpliendo un rol que ya conoce dentro de los realities, al posicionarse como una "tentación" en este tipo de programas.
"Yo creo que Manuel vino a hacer lo que él sabe hacer, que es ser tentación en realities de pareja. Él lo ha hecho muy bien un montón de veces en España, en otros reality, y yo creo que él vino a hacer eso. Yo creo que a él no le importa, no busca sacar una pareja de acá, le da lo mismo, vino a hacer tu show, se va a ir y lo más probable creo yo es que no va a terminar con ninguna", expresó.
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