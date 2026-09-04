"Se le está pasando un poco la mano con Rai": La opinión de Eskarcita sobre el ingreso de Faloon Larraguibel

04 sept. 2026 - 01:20 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, Eskarcita se refirió al esperado ingreso de Faloon Larraguibel a Volverías con tu Ex? 2, donde la participante llegó a la casona para reencontrarse con su expareja Rai Cerda.

Sobre la llegada de Faloon, Eskarcita valoró su incorporación al reality y aseguró que era una de las participantes que el público llevaba tiempo esperando.

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"Me gusta, la verdad creo que sí la necesitábamos, la gente llevaba mucho tiempo esperándola. Pero ya la tenemos por fin en la casa", señaló la influencer.

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En ese sentido, también anticipó que Faloon mantendría la personalidad que la ha caracterizado durante su paso por televisión, destacando su carácter directo y tajante. "Obviamente a lo que esperábamos, pintar los monos, ella con su carácter, o sea, tampoco va a venir a ser otro personaje, siempre la hemos conocido de esa manera, bien tajante", agregó.

Eskarcita analizó el reencuentro de Faloon y Rai

Durante la conversación, Eskarcita también entregó su opinión sobre la relación entre Faloon y Rai, asegurando que el reencuentro ha tenido un fuerte impacto en el participante. "Yo creo que comparto la opinión de todos de que se le está pasando un poco la mano con Rai. Rai lo vemos desbalanceado", comentó.

La influencer también destacó que Rai se mantuvo alejado de otras mujeres durante su estadía en el reality y que, a diferencia de lo que se podría pensar, siempre estuvo con cierto freno respecto a sus vínculos amorosos.

"También vimos un Rai tampoco tan cocoroco, o sea, él estuvo tranquilo, siempre con el freno de mano puesto por la mujer", explicó.

Finalmente, Eskarcita aseguró que actualmente ve al participante completamente enamorado de Faloon y se mostró feliz por el reencuentro entre ambos.

"Entonces también ahora se le ve pero vuelto loco, enamoradísimo. Entonces, yo creo que obviamente no hay por dónde mirar para otro lado, por ninguno de los dos lados, ella viene por él y posiblemente salgan juntos, me imagino que sí", concluyó.

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