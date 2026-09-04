El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 6: Debate sobre la relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda

04 sept. 2026 - 01:52 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, Eskarcita se refirió al ingreso de Faloon Larraguibel al reality y entregó su opinión sobre el reencuentro de la participante con Raimundo Cerda.

La chica reality valoró la llegada de Faloon a la casona y destacó que era una de las participantes que el público esperaba ver. Además, analizó el impacto que tuvo su ingreso en Rai y cómo se ha desarrollado el reencuentro entre ambos.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

El debate: ¿Fue un "tongo" el quiebre de Faloon y Rai?

Durante la conversación, el panel debatió sobre la posibilidad de que el quiebre amoroso entre Faloon y Rai haya sido parte de una estrategia para concretar su ingreso al reality.

Eskarcita coincidió con la teoría planteada por Dominique Claude, mientras que Michael Roldán y Angelo Moreno defendieron la veracidad del quiebre y aseguraron que ambos habrían vivido momentos complejos antes del ingreso de Larraguibel a la casona.

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