El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 10: La áspera relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta oportunidad, uno de los primeros temas que abordó el panel fue la relación entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, específicamente la posibilidad de que la participante esté manipulando a su pareja.
Entre los invitados estuvo Jhonatan Mujita, quien compartió con ambos desde el inicio de su relación y entregó su perspectiva sobre cómo era la dinámica entre ellos en ese entonces y cómo los ve actualmente.
¿A Mateucci le ganó el personaje?
Otro de los temas que generó debate fue el papel que está cumpliendo Luis Mateucci al interior del reality, especialmente por su particular sentido del humor y personalidad, que han provocado diversos roces entre los participantes de la casona.
Durante la conversación, Michael Roldán instaló la pregunta sobre si al argentino "se lo está comiendo el personaje", generando distintas opiniones entre los panelistas e invitados del programa
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