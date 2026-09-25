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El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 9: La incógnita sobre Manuel González, Camila Nash y Nicole Moreno

  • Por Mega

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el panel debatió sobre la química que Manuel González ha demostrado con Camila Nash y Nicole Moreno al interior del reality.

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Durante la conversación, surgieron opiniones divididas respecto a si existe una atracción real entre ellos o si detrás de estos acercamientos habría un interés relacionado con la fama.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

¿Camila Nash vuelve con Tom Brusse?

Además, el panel analizó la estrategia que estaría tomando la propia Camila Nash al interior del reality.

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Incluso, algunos panelistas plantearon la posibilidad de que Camila pueda volver con Tom Brusse, mientras que otros señalaron que el vínculo que actualmente mantienen corresponde solamente a una amistad.

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