El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 9: La incógnita sobre Manuel González, Camila Nash y Nicole Moreno
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta oportunidad, el panel debatió sobre la química que Manuel González ha demostrado con Camila Nash y Nicole Moreno al interior del reality.
Durante la conversación, surgieron opiniones divididas respecto a si existe una atracción real entre ellos o si detrás de estos acercamientos habría un interés relacionado con la fama.
¿Camila Nash vuelve con Tom Brusse?
Además, el panel analizó la estrategia que estaría tomando la propia Camila Nash al interior del reality.Ir a la siguiente nota
Incluso, algunos panelistas plantearon la posibilidad de que Camila pueda volver con Tom Brusse, mientras que otros señalaron que el vínculo que actualmente mantienen corresponde solamente a una amistad.
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