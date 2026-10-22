¿Qué pasará cuando Faloon se reencuentre con Karol en el reality?: El Juicio de los Ex entrega su predicción

22 oct. 2026 - 22:10 hrs.

El futuro ingreso de Karol Lucero a la casona de Volverías con tu Ex? 2 abrió el debate en el panel de El Juicio de los Ex, donde sus integrantes analizaron qué podría ocurrir cuando se encuentre con su expareja, Faloon Larraguibel, después de 13 años sin contacto.

La pregunta fue planteada por Michael Roldán, quien puso sobre la mesa la posibilidad de que este reencuentro remueva una historia del pasado. "¿Qué pasa, qué va a pasar, crees tú cuando Faloon vea a Karol Lucero? Porque eso es remover una historia donde existió contacto 0 por 13 años", preguntó.

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¿Qué pasará cuando Faloon vea a Karol Lucero?

Frente a este escenario, Constanza Fueyo sostuvo que el encuentro no tendría mayores consecuencias para la chica reality, ya que considera que esa etapa de su vida está superada.

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"Yo creo que cuando Faloon vea a Karol Lucero no va a pasar nada. Yo creo que a ella no le mueve un pelo, historia más que superada", afirmó.

Una opinión similar manifestó Poli Flores, quien coincidió en que Karol ya no tendría un lugar significativo en la vida de Faloon, aunque reconoció que su presencia podría generar cierta incomodidad.

"Yo estoy muy de acuerdo con la Cony. Creo que Karol hoy, en la vida de Faloon, no es una persona significativa para que te mueva el piso, puede ser una incomodidad, quizás, como oh, qué lata que esté esta persona acá, como me molesta su existencia, pero no creo que sea una persona que hoy pueda moverle el piso", expresó.

Por su parte, Matías Sammer también descartó que el encuentro necesariamente provoque una reacción amorosa, aunque planteó la posibilidad de que ambos puedan cerrar asuntos pendientes y dejar atrás cualquier conflicto.

"Me quedo con lo que dice Conny, no creo que pase algo más allá de lo emocional, claramente, no dudo, 13 años después muy difícil, pero sí creo que se puede generar, no sé, una especie de dejemos todo en paz, dejemos todo tranquilo", señaló.

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