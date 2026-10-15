"Mi término fue por temas de celos": Sofía Latorre recordó su quiebre con Rai Cerda en El Juicio de los Ex
Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, Sofía Latorre se refirió a los problemas de celos que ha protagonizado Rai Cerda en su relación con Faloon Larraguibel, los que han desencadenado fuertes conflictos al interior de Volverías con tu Ex? 2.
Durante la conversación, los panelistas analizaron las distintas situaciones en que Rai ha manifestado sus celos hacia Faloon, generando discusiones que han llamado la atención de los seguidores del reality.
Sofía Latorre recordó su quiebre amoroso con Rai Cerda
En ese contexto, Latorre recordó el quiebre de su relación con el participante y aseguró que los celos también fueron un factor determinante en el término de su romance.
"Mi término con él fue por temas también de celos y todo partió de ahí, no, siempre ha sido así, es es un tema de inseguridad", comenzó diciendo.
Asimismo, la influencer recordó que Rai manifestaba celos incluso cuando ya no mantenían una relación y él le había dejado claro que no quería retomar el vínculo.Ir a la siguiente nota
"Cuando yo estaba adentro y no, y me corrían la cara y todas las cosas que ustedes vieron, igual aún así me hacía celos y no éramos nada y él me dejaba claro que no quería nada conmigo", expresó.
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