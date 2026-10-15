El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 12: Los celos de Rai Cerda
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
Durante el programa, los panelistas analizaron las distintas situaciones en que Rai Cerda ha manifestado sus celos hacia Faloon Larraguibel, lo que ha desencadenado fuertes discusiones y ha llamado la atención de los seguidores del reality.
En ese contexto, Sofía Latorre recordó el quiebre de su relación con Rai y aseguró que los celos también fueron un factor determinante en el fin de su romance.
¿Mateucci está enamorado de Flavia?
Otro de los temas que generó debate fue el futuro del romance entre Luis Mateucci y Flavia Laos.
Durante la conversación, los panelistas discutieron si Mateucci realmente está enamorado de Laos o si se trata de una relación más dentro de su extenso historial de romances en realities.
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