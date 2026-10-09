El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 11: ¿Bárbara Córdoba y Kaoto tienen futuro como pareja?

09 oct. 2026 - 01:37 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el panel volvió a abordar la conflictiva relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda, quienes han protagonizado diversas peleas al interior del reality.

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Ante esto, Eskarcita planteó que las constantes discusiones serían una señal de que el vínculo entre ambos es genuino, descartando así la teoría de que su romance sería un "tongo", como sospechan algunos espectadores.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

¿Bárbara y Kaoto tienen futuro como pareja?

Otro de los temas que se debatió en el panel fue la posibilidad de que la relación entre Bárbara Córdoba y Kaoto tenga futuro.

Al respecto, Michael Roldán planteó que ambos estarían aprovechando su vínculo para conseguir fama y protagonismo, señalando que, si bien existe química entre ellos, esta respondería principalmente a la búsqueda de pantalla.

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