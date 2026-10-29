¿La llegada de Karol Lucero afectó a Faloon Larraguibel? El Juicio de los Ex debate sobre la expareja
La llegada de Karol Lucero a Volverías con tu Ex? 2 generó diversas reacciones entre los participantes y se convirtió en uno de los temas de conversación en El Juicio de los Ex.
Su ingreso no pasó inadvertido, especialmente por su vínculo pasado con Faloon Larraguibel, lo que abrió el debate sobre cuánto pudo haber afectado a la exchica reality reencontrarse con alguien que formó parte de su historia.
En ese contexto, Michael Roldán planteó la interrogante durante una conversación con sus compañeros: "¿Tú crees que le movió el piso ver a Karol? No hablo de una forma romántica, sino que de una forma de revivir todo el pasado", consultó.
Ante la pregunta, Angelo Moreno manifestó que sí pudo haber tenido un efecto en ella. "Yo creo que sí, ella es muy de sentir quizás al 200%", respondió.
¿La llegada de Karol afectó a Faloon?
Sin embargo, Agustina Pontoriero entregó una interpretación diferente sobre la reacción de Faloon y apuntó a la exposición mediática como un factor determinante.
"Yo creo que lo que a ella le pasa es que tiene un ego muy grande que delante de una tele, cualquier cosa que haga la pareja, ella yo siente como una traición, como un ataque, como una humillación porque hay un montón de gente que la está observando", explicó.
Finalmente, la ex chica reality profundizó en su postura y descartó que la reacción de Faloon estuviera necesariamente relacionada con sentimientos hacia Karol, sino más bien con la preocupación por la imagen que proyectaría frente a las cámaras.Ir a la siguiente nota
"Si ella se puso como se puso con la entrada de Karol es más que nada por cómo se va a ver, que van a decir, pensar. No sé si es tanto que le pasa a ella con él porque para mí no le pasa nada, como súper separado. Pasó por otras cosas más heavy para hacerse problemas porque aparece Karol", cerró.
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