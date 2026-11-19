El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 16: Debate sobre la relación entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic
Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
Uno de los temas de esta entrega fue la relación amorosa entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic al interior del encierro.
Durante el debate, los panelistas analizaron si existe un sentimiento genuino entre ambos o si su vínculo responde a intereses por conveniencia.
¿Qué es mejor para remover la casa?
Otro de los temas que se tomó la conversación fue qué situaciones generan mayor movimiento al interior del reality: los conflictos, los romances o el ingreso de nuevos participantes.
Frente a esta interrogante, los panelistas compartieron distintos ejemplos de estas situaciones que han marcado la convivencia.
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