19 nov. 2026 - 22:42 hrs.

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

Uno de los temas de esta entrega fue la relación amorosa entre Estefi Marquis y Mariano Brozincevic al interior del encierro.

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Durante el debate, los panelistas analizaron si existe un sentimiento genuino entre ambos o si su vínculo responde a intereses por conveniencia.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

¿Qué es mejor para remover la casa?

Otro de los temas que se tomó la conversación fue qué situaciones generan mayor movimiento al interior del reality: los conflictos, los romances o el ingreso de nuevos participantes.

Frente a esta interrogante, los panelistas compartieron distintos ejemplos de estas situaciones que han marcado la convivencia.

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