El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 13: ¿Faloon Larraguibel es la nueva villana de la casona?
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
Durante el programa, los panelistas debatieron sobre el rol de Faloon Larraguibel en la casona y si sus compañeros están en su contra o si ella misma provoca los enfrentamientos.
En ese contexto, recordaron sus conflictos con Rai Cerda, Luis Mateucci y Camila Nash, los cuales han marcado los recientes capítulos del encierro.
¿Cómo será el reencuentro entre Faloon y Karol Lucero?
Otro de los temas que generó debate fue el próximo reencuentro entre Faloon Larraguibel y Karol Lucero, a 13 años del quiebre de su relación.
Durante la conversación, algunos panelistas anticiparon que la presencia del animador en el reality no afectaría mayormente a Faloon, ya que consideran que esa historia forma parte de su pasado.
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