El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 13: ¿Faloon Larraguibel es la nueva villana de la casona?

22 oct. 2026 - 22:20 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

Durante el programa, los panelistas debatieron sobre el rol de Faloon Larraguibel en la casona y si sus compañeros están en su contra o si ella misma provoca los enfrentamientos.

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En ese contexto, recordaron sus conflictos con Rai Cerda, Luis Mateucci y Camila Nash, los cuales han marcado los recientes capítulos del encierro.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

¿Cómo será el reencuentro entre Faloon y Karol Lucero?

Otro de los temas que generó debate fue el próximo reencuentro entre Faloon Larraguibel y Karol Lucero, a 13 años del quiebre de su relación.

Durante la conversación, algunos panelistas anticiparon que la presencia del animador en el reality no afectaría mayormente a Faloon, ya que consideran que esa historia forma parte de su pasado.

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