El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 15: La tormentosa relación entre Nicole Moreno y Manuel González
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta oportunidad, el panel debatió sobre la relación que mantienen Nicole Moreno y Manuel González al interior del encierro.
A raíz de las recientes discusiones que han protagonizado, algunas calificadas como "humillantes", Eskarcita y Michael Roldán coincidieron en que la pareja no sería compatible.
¿Triángulo amoroso entre Camila Nash, Noelia Márquez y Austin Palao?
Otro de los temas que se tomó la conversación fue el posible triángulo amoroso entre Camila Nash, Noelia Márquez y Austin Palao.
En ese contexto, los panelistas compartieron sus opiniones sobre si esta situación realmente estaría ocurriendo al interior de la casona y quiénes serían los más perjudicados.
Leer más de
Más Capítulos
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 14: La salida de Tom Brusse
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 14: El ingreso de Karol Lucero y el reencuentro con Faloon Larraguibel
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 13: ¿Faloon Larraguibel es la nueva villana de la casona?
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 12: Los celos de Rai Cerda
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 11: ¿Bárbara Córdoba y Kaoto tienen futuro como pareja?
-
El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 10: La áspera relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda