El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 15: La tormentosa relación entre Nicole Moreno y Manuel González

12 nov. 2026 - 22:30 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el panel debatió sobre la relación que mantienen Nicole Moreno y Manuel González al interior del encierro.

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A raíz de las recientes discusiones que han protagonizado, algunas calificadas como "humillantes", Eskarcita y Michael Roldán coincidieron en que la pareja no sería compatible.

¿Triángulo amoroso entre Camila Nash, Noelia Márquez y Austin Palao?

Otro de los temas que se tomó la conversación fue el posible triángulo amoroso entre Camila Nash, Noelia Márquez y Austin Palao.

En ese contexto, los panelistas compartieron sus opiniones sobre si esta situación realmente estaría ocurriendo al interior de la casona y quiénes serían los más perjudicados.

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