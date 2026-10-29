El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 14: El ingreso de Karol Lucero y el reencuentro con Faloon Larraguibel

29 oct. 2026 - 22:57 hrs. | Act. 30 oct. 2026 - 00:14 hrs.

Este jueves, en una edición especial de Halloween, se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta ocasión, los panelistas abordaron el comentado ingreso de Karol Lucero al reality, una aparición que generó gran revuelo entre los espectadores y abrió el debate sobre si el comunicador debería regresar a la televisión.

¿La llegada de Karol afectó a Faloon?

Otro de los temas que marcó la conversación fue la reacción de Faloon Larraguibel ante el ingreso de Karol Lucero, quien fue su pareja hace 13 años.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

A raíz de la particular reacción de la chica reality, los panelistas analizaron si volver a encontrarse con su expareja le movió el piso o si su actitud respondió a otros motivos.

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