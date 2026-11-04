El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 14: La salida de Tom Brusse
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta ocasión, los panelistas abordaron la eliminación de Tom Brusse, luego de que Camila Nash eligiera el olvido tras perder la prueba de eliminación.
Además, debatieron sobre el impacto que tendrá su salida en la casona y si el marroquí fue realmente un aporte durante su participación en el reality.
¿Habría tenido Faloon Larraguibel un romance con Tom Brusse?
Otro de los temas que generó debate fue la posibilidad de que Faloon Larraguibel hubiera iniciado un romance con Tom Brusse durante el encierro.
La conversación surgió luego de que el marroquí asegurara en una entrevista en El Ex-Tendido que, si se lo hubiese propuesto, habría podido separar a la bailarina de Rai Cerda.
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