¿Son compatibles Nicole Moreno y Manuel González? El panel de El Juicio de los Ex analizó su relación
Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, el panel debatió sobre la relación que mantienen Nicole Moreno y Manuel González al interior de Volverías con tu Ex? 2.
En los últimos capítulos del reality, ambos han protagonizado diversas discusiones que han generado tensión en la convivencia. Incluso, Michael Roldán manifestó que algunos de estos enfrentamientos han llegado a ser humillantes.
¿Son compatibles Nicole Moreno y Manuel González?
Ante este escenario, Eskarcita compartió su análisis y concluyó: "Yo creo que realmente no son muy compatibles", a lo que el propio Roldán respondió: "Eso es, al final sepárense".
Finalmente, Eskarcita planteó que Manuel podría estar utilizando la relación como parte de una estrategia dentro del encierro.
"Quizás Manu es como modo estrategia, en ese caso quizás Manu estratégicamente ya hubiera jugado con otra quizá o no, porque por qué darle y darle y tratar de hacerse el enganchado si es que está fingiendo con alguien que está arrastrándose", expresó.
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