Para analizar Volverías con tu ex? 2: No te pierdas este jueves el gran estreno de El Juicio de los Ex Digital

29 jul. 2026 - 12:45 hrs.

Los seguidores de Volverías con tu Ex? 2 tendrán un nuevo espacio para seguir comentando todo lo que ocurre en el reality. Se trata del regreso de El Juicio de los Ex, que vuelve con un renovado formato digital.

A partir de esta semana, el programa se emitirá todos los jueves, inmediatamente después de cada capítulo de Volverías con tu Ex? 2, extendiendo la conversación sobre los momentos más comentados del encierro.

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Su conductor será Michael Roldán, junto a integrantes del React: Danilo 21, Poli Flores y Eskarcita. Junto a ellos, un panel de creadores de contenido se sumará al debate.

En cada episodio, se analizarán los principales acontecimientos del reality, abordando los conflictos, romances, estrategias y decisiones que marquen la convivencia de los participantes, con reacciones y comentarios sobre todo lo que ocurra dentro de la casona.

¿Dónde ver El Juicio de los Ex Digital?

El Juicio de los Ex Digital estará disponible todos los jueves, tras la emisión de Volverías con tu Ex? 2, de manera exclusiva a través del canal de YouTube Mega Oficial.

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