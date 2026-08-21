El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 4: La supuesta estrategia de Rai Cerda contra Sofía Latorre
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.
En esta oportunidad, el programa estuvo marcado por el análisis de la situación que enfrentan Raimundo Cerda y Sofía Latorre, quienes deberán competir juntos en una próxima prueba de eliminación.
Los panelistas analizaron la tensa relación entre ambos participantes y las posibles estrategias que podría adoptar Raimundo durante la competencia.
El conflicto entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta
Otro de los temas principales fue la pelea entre Mateucci y Solabarrieta, donde ambos expusieron aspectos personales que conocían a partir de la amistad que mantenían, profundizando aún más sus diferencias.
Asimismo, Danilo 21 entregó su perspectiva sobre el enfrentamiento y cuestionó que ambos participantes hayan utilizado información privada relacionada con sus parejas y familias durante el conflicto.
Leer más de