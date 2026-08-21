El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 4: La supuesta estrategia de Rai Cerda contra Sofía Latorre

21 ag. 2026 - 01:44 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el programa estuvo marcado por el análisis de la situación que enfrentan Raimundo Cerda y Sofía Latorre, quienes deberán competir juntos en una próxima prueba de eliminación.

Lo más visto de El Juicio de los ex 1 "Rompen códigos": Danilo 21 analizó la pelea entre Mateucci y Solabarrieta en El Juicio de los Ex Digital

Los panelistas analizaron la tensa relación entre ambos participantes y las posibles estrategias que podría adoptar Raimundo durante la competencia.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

El conflicto entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta

Otro de los temas principales fue la pelea entre Mateucci y Solabarrieta, donde ambos expusieron aspectos personales que conocían a partir de la amistad que mantenían, profundizando aún más sus diferencias.

Asimismo, Danilo 21 entregó su perspectiva sobre el enfrentamiento y cuestionó que ambos participantes hayan utilizado información privada relacionada con sus parejas y familias durante el conflicto.

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