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Desde el mundo de las comunicaciones: Conoce a Claudia Kaempfe, la Miss Universo Machalí 2026 Instagram

Desde el mundo de las comunicaciones: Conoce a Claudia Kaempfe, la Miss Universo Machalí 2026

  • Por Sebastián Paillafil

Mega será la casa televisiva del flamante concurso Miss Universo Chile, que comenzó a definir a las candidatas que representarán a nuestro país en el certamen de belleza.

Recientemente se sumó una nueva postulante; hablamos de Claudia Kaempfe, quien se convirtió en Miss Universo Machalí de este año.

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¿Quién es Claudia Kaempfe?

La joven se alzó con el título a sus 36 años y buscará dar lo mejor de sí para ser la representante de Chile en el Miss Universo 2026.

Instagram @clau.kaempfe

Claudia es actriz y también comunicadora escénica, algo que la ha llevado a construir una conexión sólida con las personas.

La oriunda de Machalí no solo se limita ahí, puesto que también se desempeña como locutora radial y comunicadora en múltiples plataformas.

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Se define como una amante de los animales y profundamente conectada con causas sociales. En ese sentido, promueve la tenencia responsable y la adopción.

Con una historia marcada de esfuerzo, y con conciencia de las consignas sociales y exigencias de cambio, Claudia Kaempfe espera convertirse en Miss Universo Chile.

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