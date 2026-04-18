Viene del mundo de la publicidad: Ella es Carla González, la Miss Universo Peñalolén 2026

18 abr. 2026 - 17:13 hrs.

Una nueva candidata se une a la contienda para elegir a la nueva Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

Se trata de Carla González, quien representa a la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

¿Quién es la representante de Peñalolén?

Carla González tiene 26 años y mide 1.74 mts. de estatura. Publicista de profesión, logra compatibilizar su trabajo con Miss Universo con gusto y pasión, proponiéndose el desafío de obtener la corona y representar a su país con orgullo.

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En su cuenta de Instagram (@carlagonzalezr), señaló que este triunfo viene de la mano con "meses de trabajo en silencio, con dedicación, cariño y un propósito muy claro: construir algo realmente lindo, auténtico y significativo".

"Hoy damos este paso con el corazón lleno. Gracias por el apoyo que ya se ha sentido incluso antes de comenzar oficialmente. Lo que viene... es aún más especial. Y no solo para mí, sino para todos los que están siendo parte de este camino. Atentos porque esto recién empieza", agregó.

"Ya gané con el simple hecho de atreverme, perder el miedo y la vergüenza que toda la vida he intentado escapar. Realmente gracias", cerró.

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