Tiene historia en TV y moda: Liz Rivera, la candidata de Arica que busca brillar en Miss Universo Chile

25 abr. 2026 - 18:40 hrs.

La noche del viernes, la Región de Arica y Parinacota escogió a su candidata para el Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

Fueron 10 aspirantes que se presentaron al certamen, pero finalmente Liz Rivera es quien se quedó con la corona comunal.

¿Quién es la representante de Arica?

Liz Rivera es oriunda de la Ciudad de la Eterna Primavera, pero a muy temprana edad decidió armar sus maletas y emprender rumbo a Santiago para estudiar moda, iniciando así un camino marcado por la creatividad y la expresión.

Instagram @lizriveracl

Durante su carrera, se ha desempeñado como productora de moda editorial en Revista Nueva Mujer de Publimetro, donde logró ser portada de una edición impresa.

Además, ha participado en diferentes teleseries nacionales como La Ley de Baltazar, Los Casablanca, Como la vida misma y El Jardín de Olivia.

Se describe como una persona que "entiende el empoderamiento femenino como la capacidad de reconocer que no existe un único tipo de belleza". Junto a esto, promueve un mensaje basado en el reconocimiento, la valorización personal y la importancia de abrazar la individualidad como el verdadero atractivo.

Según ella misma declaró, busca ser una inspiración cercana y real, que demuestre que los sueños que nacen en Arica sí pueden trascender, sin perder su raíz.

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