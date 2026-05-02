Titulada en técnico en párvulos: Conoce a Giuliana Lehia, la Miss Universo Valparaíso 2026

02 may. 2026 - 19:00 hrs.

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Giuliana Lehia Jacamo, quien se alzó como Miss Universo Valparaíso 2026 al superar al resto de las candidatas que se posturlaron.

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¿Quién es Giuliana Lehia, la Miss Universo Valparaíso 2026?

La joven de 22 años se convirtió en la Miss Universo Valparaíso la tarde de este viernes 1 de mayo ante la atenta mirada de todos los asistentes al evento.

Giuliana es una estudiante de Ingeniería en Comercio Exterior y titulada como técnico en párvulos. Asimismo, en su presentación al Miss Universo Valparaíso mencionó que disfruta "del modelaje, canto y pintar", además de representar "una mujer en constante evolución, guiada por sus valores y su propósito".

"Creo en la fuerza de crecer con determinación y en el poder de construir un camino propio con convicción y sentido", puntualizó la reina de belleza.

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