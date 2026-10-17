A semanas de Miss Universo 2026: Así se prepara Dominga López para representar a Chile

17 oct. 2026 - 16:30 hrs.

Cada vez falta menos para una nueva edición de Miss Universo 2026, certamen en el que Dominga López representará a nuestro país.

El concurso de belleza se realizará en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y será el próximo 24 de noviembre.

Así se prepara Dominga López

En el marco de su preparación, Dominga López compartió a través de sus historias de Instagram un registro del backstage de la sesión de fotos oficiales del certamen.

En el video, se puede ver el trabajo del equipo de maquilladores, vestuario e iluminación, además del fotógrafo, mientras López posa frente a la cámara.

Una de estas fotografías fue utilizada en el sitio oficial de Miss Universo para el "Fan Vote", votación en la que los espectadores pueden apoyar a su candidata favorita para que ingrese directamente al TOP 30 del certamen.

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