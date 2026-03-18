"¿Alguien se suma?": Grupos se organizan por redes sociales para tomarse terrenos en Antofagasta

18 mar. 2026 - 13:15 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto llegó hasta Antofagasta luego que varios vecinos denunciaran el excesivo aumento de tomas que existe en la ciudad, incluso reclamando y alertando que estas se están "favelizando".

Fue así como el periodista Danilo Villegas conversó con varios vecinos preocupados de estos sectores usurpados aledaños. No obstante, en un momento llegó una imagen que tomó a todos por sorpresa y que muestra cómo ciertos grupos se organizan por redes sociales para tomarse zonas desocupadas.

Tomas se organizan por redes sociales

"Ando por la Coviefi, este terreno está vacío. ¿Alguien que quiera hacer una toma? Es buena ubicación, al costado de un Cesfam que se llama el SAR, a una cuadra de un supermercado y cables de electricidad y agua cerca para colgarse. ¿Alguien se suma?", dice el anuncio que se publica en las plataformas digitales.

Mucho Gusto / MEGA

Rodrigo, uno de los dirigentes de los sectores aledaños y que ha batallado contra las tomas, explicó que ese terreno que llaman a tomarse es privado y pertenece a la Universidad Católica del Norte.

Precisamente, se alegó que hicieron un llamado a la Seremi de Bienes Nacionales, que respondió que le envió a la Delegación Presidencial la autorización para desalojar el campamento, pero esto no se hizo efectivo.

Otra de las vecinas reclamó que "se están haciendo virales porque están ofreciendo los terrenos y ya tomando un pedacito, va a ser imposible sacarlos porque se vienen a poner con niños, y ahí están los derechos de los niños, ¿cómo sacarlos?".

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