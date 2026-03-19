Denuncian que ambulantes y bandas de venta de droga se tomaron las veredas de la "Pequeña Caracas"

19 mar. 2026 - 11:15 hrs.

Como en el living de su casa. Así se sienten los comerciantes ambulantes y las bandas de microtráfico de drogas que se tomaron las veredas de la zona denominada como la "Pequeña Caracas" en la comuna de Estación Central.

Residentes del sector enviaron exclusivos videos a Mucho Gusto, donde muestran con lo que deben convivir a diario: gritos, música a alto volumen, peleas, además de consumo y venta de droga.

En imágenes enviadas al matinal, se ve a tres sujetos sentados en las afueras de un edificio en calle María Rosas Velásquez. Uno de ellos entrega un elemento que, según vecinos, serían estupefacientes. Afirmaron que ha llegado una banda de jovenes que se dedica a la venta y consumo de droga.

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El oscuro panorama en la "Pequeña Caracas"

Otro registro exclusivo muestra a un sujeto entregando dinero en efectivo a otro hombre. Sin embargo, al percatarse de la presencia de Carabineros a metros de ellos, silban y se mueve a otro sector.

"Se junta en grupo de 9 a 15 personas en el antejardin del edificio, que no debería ser del uso de ellos, sino de los propietarios", expuso uno de los vecinos, quien indicó que sospechan de esta venta de droga y movimientos ilegales solapados que se hacen bajo la fachada de ser comerciantes ambulantes que se instalan en la calle.

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