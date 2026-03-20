Masivo operativo en Cerro Chuño en Arica: Desalojarán toma manejada por bandas criminales

20 mar. 2026 - 12:40 hrs.

Un nuevo intenso operativo se desarrolló en el Cerro Chuño de Arica, una zona del norte de nuestro país que desde hace años está controlada por bandas criminales. Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, es solo uno de los grupos transnacionales que han organizado en este lugar asesinatos, secuestros, torturas y otros violentos delitos.

Esta zona, en sus inicios, tenía problemas muy diferentes. Entre 1987 y 1996, se construyeron viviendas sociales para albergar a 12.000 personas, pero las autoridades de la época no repararon en que sus tierras tenían restos de arsénico y otros metales.

La toma más peligrosa del norte

Después de años de lucha, lograron ser trasladados hasta otra zona de la ciudad. Sin embargo, comenzó otra pesadilla: la llegada de bandas internacionales que dieron en este sector con el sitio ideal para esconder sus ilícitos. Una toma sin ley y que dentro de ella ocurren las peores fechorías.

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Desde 2022 comenzaron los operativos en la zona, solo aquel año se hicieron 23 allanamientos. Fue ahí cuando no solo encontraron armas y drogas, sino que también casas de torturas con personas que fueron enterradas vivas.

En las últimas horas, en un procedimiento dirigido por la Delegación Presidencial, que contempló cerca de 100 efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), se hicieron fiscalizaciones, revisaron cada vehículo y controlaron la identidad de cada persona, resultando 108 detenidos. Todo esto en el marco del plan de desalojar este asentamiento ilegal.

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