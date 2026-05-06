¿Hasta qué hora lloverá en la Región Metropolitana este miércoles?

06 may. 2026 - 15:00 hrs.

La Región Metropolitana recibió este miércoles la primera lluvia del mes de mayo, producto de la interacción de un sistema subtropical y otro evento proveniente del sur de Chile.

Se trata de una lluvia con características de chubascos, es decir, con precipitaciones de una intensidad variada en distintos sectores.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Según el pronóstico de Jaime Leyton, las precipitaciones terminarán entrada la noche de este mismo miércoles en el Gran Santiago.

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En detalle, las lluvias perdurarán hasta las 22:00 horas, aproximadamente, aunque habrá sectores donde los chubascos se mantendrán hasta las primeras horas de la madrugada de este jueves.

Durante estas casi siete horas de precipitaciones, el meteorólogo estimó que se produzca una acumulación de 20 milímetros de agua lluvia en la Región Metropolitana.

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